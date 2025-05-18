На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французские фермеры начнут перекрывать дороги на севере страны

Французские фермеры с понедельника начнут перекрывать дороги из-за нового закона
close
Yves Herman/Reuters

Крупнейший профсоюз фермеров FNSEA призвал аграриев перекрыть несколько автомагистралей на севере страны. Об этом сообщает Voix du Nord.

Дороги будут перекрывать при помощи тракторов. Причиной протеста стало рассмотрение правительством законопроекта о сельском хозяйстве.

«Мы не знаем, как долго это продлится. Но акция может затянуться», — заявил региональный президент профсоюза Симон Аммё.

В минувший четверг фермеры уже провели протестную акцию в Аррасе на севере страны, где в прошлом году проходили ожесточенные манифестации аграриев.

В начале года протестующие французские фермеры заблокировали трассу под Парижем, которая ведет к границе с Испанией.

Тогда профсоюзы требовали прекращения чрезмерного распространения стандартов и улучшения контроля над импортом продукции в страну. В ноябре сообщалось, что они выступили против готовящейся сделки Евросоюза и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки).

Ранее британские фермеры привезли танки на акцию протеста в центре Лондона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами