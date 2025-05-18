Французские фермеры начнут перекрывать дороги на севере страны

Крупнейший профсоюз фермеров FNSEA призвал аграриев перекрыть несколько автомагистралей на севере страны. Об этом сообщает Voix du Nord.

Дороги будут перекрывать при помощи тракторов. Причиной протеста стало рассмотрение правительством законопроекта о сельском хозяйстве.

«Мы не знаем, как долго это продлится. Но акция может затянуться», — заявил региональный президент профсоюза Симон Аммё.

В минувший четверг фермеры уже провели протестную акцию в Аррасе на севере страны, где в прошлом году проходили ожесточенные манифестации аграриев.

В начале года протестующие французские фермеры заблокировали трассу под Парижем, которая ведет к границе с Испанией.

Тогда профсоюзы требовали прекращения чрезмерного распространения стандартов и улучшения контроля над импортом продукции в страну. В ноябре сообщалось, что они выступили против готовящейся сделки Евросоюза и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки).

Ранее британские фермеры привезли танки на акцию протеста в центре Лондона.