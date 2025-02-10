Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британские фермеры привезли танки на акцию протеста в центре Лондона

Independent: протестующие против нового налога фермеры привезли танки в Лондон
close
Toby Melville/Reuters

Британские фермеры, выступающие против введения нового налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, приехали на акцию протеста в центре Лондона на танках. Об этом сообщает газета Independent.

«Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, причем машины тянутся вплоть до Трафальгарской площади. На акции протеста также было замечено четыре танка», — говорится в публикации.

По информации издания, в акции приняли участие сотни фермеров. Протест был организован движением Save British Farming. Целью митинга стало желание оказать давление на парламентариев для изменения антифермерской политики и начать работу над восстановлением отношений с Евросоюзом.

В январе протестующие французские фермеры заблокировали трассу под Парижем, которая ведет к границе с Испанией. Члены «Сельской координации» перекрыли движение на дороге N10 на уровне коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин.

Ранее польские фермеры освистали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен из-за «зеленого курса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами