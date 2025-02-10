Британские фермеры привезли танки на акцию протеста в центре Лондона

Британские фермеры, выступающие против введения нового налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, приехали на акцию протеста в центре Лондона на танках. Об этом сообщает газета Independent.

«Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, причем машины тянутся вплоть до Трафальгарской площади. На акции протеста также было замечено четыре танка», — говорится в публикации.

По информации издания, в акции приняли участие сотни фермеров. Протест был организован движением Save British Farming. Целью митинга стало желание оказать давление на парламентариев для изменения антифермерской политики и начать работу над восстановлением отношений с Евросоюзом.

В январе протестующие французские фермеры заблокировали трассу под Парижем, которая ведет к границе с Испанией. Члены «Сельской координации» перекрыли движение на дороге N10 на уровне коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин.

Ранее польские фермеры освистали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен из-за «зеленого курса».