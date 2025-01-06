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Французские фермеры грозят заблокировать Париж

Во Франции фермеры заблокировали трассу, ведущую к границе с Испанией
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Yves Herman/Reuters

Протестующие французские фермеры заблокировали трассу под Парижем, которая ведет к границе с Испанией. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Фермеры из «Сельской координации» заблокировали дорогу N10 на уровне коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин.

Движение по трассе блокируют восемь тракторов, в общей сложности в акции принимают участие около 20 фермеров. Профсоюз также сообщил о проведении манифестации на дороге RN4 к востоку от Парижа, которая ведет к границе с Германией.

Накануне колонны фермеров отправились к Парижу, чтобы заблокировать дороги во французскую столицу. После этого главное управление полиции Парижа и Валь-де-Марна запретило любые необъявленные собрания в центре Парижа и возле рынка Рюнжи с 18:00 воскресенья до полудня понедельника.

Фермерские профсоюзы требуют прекращения чрезмерного распространения стандартов и улучшения контроля над импортом продукции в страну. В ноябре сообщалось, что они выступили против готовящейся сделки Евросоюза и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки), благодаря которой крупнорогатый скот смогут поставлять в страны ЕС по сниженными налогам.

Ранее в Париже сторонники выхода Франции из ЕС разорвали флаг союза.

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