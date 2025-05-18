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Новый папа Римский перед началом интронизации проехался на джипе

Папа Римский Лев XIV перед интронизацией поприветствовал паломников на джипе
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GUGLIELMO MANGIAPANE/Reuters

В Ватикане перед началом церемонии интронизации новый папа Римский Лев XIV совершил символический объезд площади Святого Петра на открытом белом автомобиле, приветствуя десятки тысяч паломников и верующих, которые собрались перед главным католическим собором мира. Об этом пишет РИА Новости.

Новый понтифик проехал по маршруту от площади Святого Петра по улице Виа делла Кончилиационе, ведущей к Тибру, после чего вернулся обратно. Торжественная церемония интронизации началась в 10:00 по местному времени (11:00 мск) в Соборе Святого Петра.

Как уточнили представители Ватикана, в воскресенье Лев XIV официально займет Апостольский престол. В ходе обряда он получит традиционные символы папской власти: омофор — шерстяную наплечную ленту — и «перстень Рыбака», выполненный из позолоченного серебра с изображением апостола Петра с ключами.

На церемонию прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая около 30 глав государств.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, был избран 267-м понтификом по итогам двухдневного конклава, проходившего 7 и 8 мая в Сикстинской капелле. Он стал первым в истории главой Римско-католической церкви, родившимся в США.

Церемония интронизации заменила коронацию, последний раз проведенную в 1963 году при Папе Павле VI. Он пожертвовал свою тиару бедным. С тех пор понтифики используют епископскую митру, а их символами власти стали «перстень Рыбака» и паллий.

Ранее стало известно, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.

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