В Европе рассказали о ловушке Зеленского для Путина в Стамбуле

План президента Украины Владимира Зеленского, который готовил ловушку для российской стороны на переговорах в Стамбуле, потерпел фиаско. Такое мнение выразил журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico.

«Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов (президенту РФ) Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — отметил журналист.

Обозреватель отметил, что план Зеленского с самого начала был обречен на провал, поскольку нарушал международный порядок ведения мирных переговоров, которые начинаются, как правило, с контактов низшего дипломатического уровня. По его словам, Путин унизил Зеленского и не дал ему разыграть «политический спектакль» с перепалкой в прямой эфире.

Перед началом переговоров в Стамбуле 15 мая Зеленский назвал российскую делегацию «бутафорией», усомнившись, что у членов этой группы есть мандат на принятие решений.

Выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, украинский лидер обвинил Путина в том, что тот «не хочет прекращения огня». Зеленский заявил, что Россия «проявляет личное неуважение» к Украине из-за того, что Путин отказался присутствовать на переговорах в Стамбуле. Политик отметил, что не может «бегать по миру и искать его».

Ранее в США заявили, что Путин переиграл Трампа и Зеленского отсутствием на переговорах.