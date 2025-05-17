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Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию

Патриарх Кирилл освятит Благовещенский собор Воткинска в Удмуртии
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртию, где освятит Благовещенский собор Воткинска. Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви.

«В ходе визита запланированы встречи Его Святейшества с архиереями и духовенством митрополии, а также с главой региона А. В. Бречаловым», — говорится в сообщении.

Патриарх также посетит музей Воткинского завода и музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске.

В Благовещенском соборе патриарх отслужит Божественную литургию.

Недавно патриарх направил официальное поздравление новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В своем обращении Кирилл выразил надежду, что при новом предстоятеле отношения между православной и католической церквями будут развиваться в духе сотрудничества. Он отметил важность взаимодействия между восточным и западным христианством.

Патриарх пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья, сил и помощи Божьей в ответственном труде на благо Церкви.

Ранее патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден.

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