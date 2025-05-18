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Мерц посоветовал Италии играть большую роль в ситуации на Украине

Канцлер Мерц: Италия должна играть большую роль в европейских усилиях по Украине
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Италия должна играть большую роль в европейских усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит «Европейская правда».

С соответствующим заявлением он выступил во время визита в республику для встречи с премьер-министром Джорджей Мелони.

«Мы согласились, что Италия здесь [в мирном урегулировании] должна играть определенную роль. Мы не должны позволить разделить себя в Европейском союзе. Здесь нет членов первого или второго сорта», – сказал Мерц.

До этого Джорджа Мелони заявила, что Италия не намерена участвовать в вооруженной миссии на территории Украины. Накануне Фридрих Мерц на пресс-конференции с итальянским премьер-министром также исключил отправку военных НАТО и Евросоюза на Украину.

По его словам, страны не принимали никакого решения по этому поводу, а отправка солдат не обсуждается.

Ранее в Европе призвали давить на Россию после переговоров в Турции.

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