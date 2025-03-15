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Премьер Италии объявила об отказе страны от участия в военной миссии на Украине

Мелони: Италия не собирается участвовать в военной миссии на Украине
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Pool/Reuters

Италия не намерена участвовать в вооруженной миссии на территории Украины. Об этом говорится в заявлении премьер-министра республики Джорджи Мелони, которая участвовала в видеоконференции лидеров западных стран по поводу украинского конфликта, его опубликовали на сайте правительства.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнерами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности Украине. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — сказано в заявлении.

15 марта в онлайн-формате стартовала встреча с участием лидеров около 25 стран Запада по ситуации на Украине. Саммит организован премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который 2 марта уже собирал преимущественно европейских руководителей в Лондоне, чтобы обсудить вопрос помощи Украине на фоне прекращения военной помощи со стороны США.

Перед началом мероприятия британский премьер-министр призвал своих коллег оказать давление на Россию, чтобы добиться соглашения о прекращении огня в Украине.

Полный список лидеров, которые примут участие в онлайн-саммите, пока не разглашается. Ожидается, что в ходе встречи будут более детально обсуждены планы «коалиции доброй воли» по отправке иностранных миротворцев на Украину после подписания мирного договора между Киевом и Москвой.

Ранее Трамп заявил, что США провели хорошие переговоры с Россией и Украиной.

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