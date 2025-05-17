Канцлер Германии прояснил ситуацию с отправкой военных на Украину

Канцлер ФРГ Мерц сообщил, что отправка военных на Украину не обсуждается

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони исключил отправку военных НАТО и Евросоюза на Украину.

По его словам, страны не принимали никакого решения по этому поводу, а отправка солдат не обсуждается.

«Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», — сказал Мерц.

10 мая глава МИД Франции заявил о прогрессе в вопросе отправки войск на Украину. По его словам, участники «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) обсуждают договоренности по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины.

После слов дипломата президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что размещение тысяч европейских военных в республике не имеет смысла, но Европа готова продемонстрировать свою солидарность в стратегическом плане.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.