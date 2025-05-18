Жители Украины продают на онлайн-барахолках методички и учебные пособия НАТО, которые были подготовлены для бойцов украинской армии. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, среди книг подобного характера можно найти: «Стандарты НАТО и их адаптация на Украине на период действия военного положения», «Нетрадиционные военные действия сил специальных операций», «Временный порядок оформления оперативных (боевых) документов» и прочее. Во многих учебных пособиях используется символика и условные обозначения НАТО.

Большое внимание в книгах уделено историческому аспекту и конкретным примерам из деятельности армии США и стран НАТО. Часть терминов приводится на английском языке, но с переводом на украинский.

Кроме того, украинцы продают оригинальные издания на английском языке с боевыми инструкциями, справочник НАТО и другое.

До этого европейское издание Euractiv сообщило, что Украину впервые с 2022 года не пригласили на ежегодный саммит НАТО.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, это произошло, потому что администрация президента США Дональда Трампа не настроена превращать Украину не только в официального, нo даже в неофициального члена альянса.

Агентство Ansa также сообщало, что США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО. В издании отметили, что союзники Киева выразили Вашингтону недоумение относительно этого запрета.

Ранее сенатор предложила включить освобождение Курской области в учебники и ЕГЭ.