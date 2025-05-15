Euractiv: прогресс по членству Украины в НАТО перед саммитом крайне маловероятен

Какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита в июне «крайне маловероятен». Об этом пишет европейское издание Euractiv со ссылкой на источник.

«Крайне маловероятно, что будет какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО перед саммитом альянса в июне», — говорится в публикации.

Отмечается, что руководство Украины, как этого ожидали многие европейские лидеры, не было приглашено для участия в основных дискуссиях на предстоящем саммите. Авторы статьи сообщили, что это было сделано, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

«Их желание сделать президента США Дональда Трампа счастливым и обеспечить улыбку лидера США на фотографии саммита могло бы иметь приоритет», — отметили в Euractiv.

В публикации также добавили, что президент Украины Владимир Зеленский трижды участвовал в ежегодных саммитах НАТО. В 2022 году он по видеосвязи присутствовал в Мадриде, а затем лично посетил мероприятие в 2023 году в Вильнюсе и в 2024 году в Вашингтоне.

Саммит НАТО в этом году пройдет с 24 по 25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается приезд около 45 глав государств и правительства, а также 45 министров иностранных дел и обороны, около шести тысяч членов делегаций.

В конце апреля Трамп обвинил Украину в развязывании боевых действий. По его мнению, причиной конфликта стало желание страны вступить в НАТО. Американский лидер подчеркнул, что Украине стоит забыть о членстве в альянсе ради достижения мира.

Ранее в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО поставит крест на мире.