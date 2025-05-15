Пушков объяснил, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Пушков допустил, что США намерены не допускать любой формы участия Киева в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не настроена превращать Украину даже в неофициального члена Североатлантического альянса. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Вашингтон выступает против приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО.

«Администрация Трампа, судя по всему, не настроена превращать Украину не только в официального, нo даже в неофициального члена альянса, чего давно добиваются Лондон, Париж и Берлин», — отметил он.

Пушков добавил, что на сегодняшний день на июньский саммит альянса в Гааге приглашены Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, но не Украина.

Накануне агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

Позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс и ее лидер Владимир Зеленский это понимает.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО.