На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков объяснил, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Пушков допустил, что США намерены не допускать любой формы участия Киева в НАТО
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не настроена превращать Украину даже в неофициального члена Североатлантического альянса. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Вашингтон выступает против приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО.

«Администрация Трампа, судя по всему, не настроена превращать Украину не только в официального, нo даже в неофициального члена альянса, чего давно добиваются Лондон, Париж и Берлин», — отметил он.

Пушков добавил, что на сегодняшний день на июньский саммит альянса в Гааге приглашены Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, но не Украина.

Накануне агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

Позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс и ее лидер Владимир Зеленский это понимает.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами