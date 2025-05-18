Патрушев поздравил экипаж Балтийского флота с профессиональным праздником

Балтийский флот (БФ) в существующей военно-политической обстановке укрепляет позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, а также пресекает провокации недружественных государств. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству», — говорится в поздравительной телеграмме.

По его словам, европейское крыло НАТО продолжает предпринимать попытки пресечь действия России в Балтийском регионе, несмотря на восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что присутствует вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре.

Патрушев подчеркнул, что РФ не допустит вмешательства в национальные интересы страны в Балтике.

До этого президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.

Ранее Патрушев оценил боевую работу Черноморского флота.