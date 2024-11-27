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В России появился праздник День морской пехоты

Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — прописано в документе.

Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.

До этого сообщалось, что Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником — Днем работника транспорта.

В мае этого года председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День математика. Праздник будет отмечаться в первый день зимы — 1 декабря.

Ранее Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником.

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