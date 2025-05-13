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Патрушев оценил боевую работу Черноморского флота

Патрушев заявил, что Черноморский флот эффективно парирует угрозы НАТО для РФ
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Александр Полегенько/РИА Новости

Черноморский флот эффективно парирует угрозы НАТО для России, а также успешно выполняет задачи в ходе специальной военной операции. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«На протяжении веков профессионализм, мужество и преданность долгу моряков-черноморцев являются надежной гарантией безопасности на южных рубежах Отечества. Сегодня флот эффективно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО, успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции», — написал Патрушев в приветственной телеграмме.

Глава Морской коллегии пожелал российским военным морякам продолжать с честью нести службу под Андреевским флагом, а также здоровья и благополучия.

Черноморский флот России — второе старейшее флотское объединение в Вооруженных силах России, он отмечает свой праздник во вторник, 13 мая.

До этого силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать крымскую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что в Севастополе покажут спектакль о Василии Теркине на СВО.

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