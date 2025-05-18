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Глава ГУР Украины заговорил на русском языке в прямом эфире

Глава ГУР Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прямом эфире на украинском телеканале ТСН забылся и начал говорить на русском языке. Ему пришлось исправляться на полуслове.

«Вы же понима… вразумиєте», — сказал Буданов.

В ходе интервью глава ГУР сообщил, что обмен военнопленными в формате «1000 на 1000», о котором договорились Москва и Киев на переговорах в Стамбуле 16 мая, запланирован на следующую неделю. По его словам, это произойдет ориентировочно в 20-х числах мая. Стороны уже занимаются подготовкой списков, резюмировал Буданов.

В конце прошлого года украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, вычеркивающий русский из списка языков, подлежащих поддержке и защите. Кроме русского положения Европейской хартии будут применяться еще к ряду языков, в том числе к белорусскому, крымско-татарскому, ивриту, словацкому и другим.

До этого жена президента Украины Владимира Зеленского заявила, что новое поколение украинцев будет говорить исключительно на украинском языке и не знать того, чего «не нужно знать». Делая такое заявление, супруга украинского лидера, возможно, имела в виду знание русского языка.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.

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