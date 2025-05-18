Елена Зеленская: украинские дети не будут знать того, чего им не нужно знать

Новое поколение украинцев будет говорить исключительно на украинском языке и не знать того, чего «не нужно знать». Такое заявление сделала жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Новое поколение украинцев будет более углублено в украинский язык и меньше знать того, чего им не нужно знать», — сказала она. Возможно, под «ненужным» жена Зеленского имела в виду знание русского языка.

Елена также уточнила, что в ее семье говорят в основном на украинском языке, особенно дети. Что касается самого Зеленского, то его украинский язык, по словам супруги, «улучшается очень быстро».

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что число детей, изучающих русский язык в украинских школах, достигло минимума. По его словам, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их число сократилось до 345 детей.

Креминь добавил, что со следующего учебного года ситуация изменится еще больше. Омбудсмен заявил, что в украинских школах перестанут вовсе использовать и изучать русский язык.

Ранее на Украине предложили штрафовать тренеров за русский язык.