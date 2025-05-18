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Военный эксперт раскрыл наиболее удачное направление для ВС РФ на текущей неделе

Марочко: ВС РФ активно продвигаются у Красноармейска, несмотря на сопротивление
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Красноармейское направление в Донецкой народной республике (ДНР) на текущей неделе стало одним из самых активных и успешных участков у Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. Также хочу отметить, что это направление очень сложное и, невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — заявил собеседник агентства.

Марочко добавил, что на этом направлении военнослужащие ВС РФ также продвигаются на стыке ДНР и Запорожской области, «практически уже находясь на административной границе России».

Среди прочего военный эксперт также отметил, что российская армия, в целом, контролирует уже порядка 80% всей территории ДНР, однако, этот показатель может измениться. Причиной тому собеседник агентства указал появление серых зон и увеличение межпозиционного пространства в ходе боевых действий.

Незадолго до этого Марочко рассказал, что армия России в ходе боевых действий планомерно уничтожает укрепрайоны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республики. По словам военного эксперта, что южнее Редкодуба российские военнослужащие развивают успех и в районе населенного пункта Липовое.

Ранее на Украине заметили, что Зеленский теряет контроль над властью.

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