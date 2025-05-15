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В США анонсировали наступление России «вплоть до окраин Киева»

CNN: Россия готовится к наступлению на Украине вплоть до окраин Киева
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России накапливают силы на линии боевого соприкосновения для нового потенциального наступления «вплоть до окраин Киева». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Один из собеседников сообщил, что ВС РФ «стремятся сформировать крупные силы», вероятно, для наступления на Донбассе.

«Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева. Русские приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут», — сказал другой источник CNN.

До этого политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что успехи ВС РФ на фронте будут одним из главных козырей России на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

«Есть очевидный козырь — наступление российской армии в зоне СВО, взятие под контроль городов. Но есть козыри, о которых еще рано говорить», — сказал Перенджиев.

Ранее генсек НАТО предрек «улучшение ситуации» по конфликту на Украине в ближайшие недели.

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