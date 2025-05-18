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Украинский депутат предположил, как будет выглядеть модель переговоров по Украине

Дубинский: Россия и США согласуют компромиссные условия и доведут их до Украины
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США на переговорах могут согласовать условия мира, после чего довести их до Украины. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Украина и РФ представят свои условия по прекращению огня... Далее — фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне — встреча [президентов РФ и США Владимира] Путина и [Дональда] Трампа, согласование компромиссных условий, доведение их до Украины. Перемирие», — написал он, говоря о том, как может выглядеть дальнейшая модель переговоров по российско-украинскому конфликту.

По его мнению, все это должно произойти до конца мая или в первой половине июня.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом администрация президента США может поддержать новый санкционный пакет против России. Вашингтон ожидает от сторон конкретных шагов по деэскалации в ближайшие дни. Одновременно обсуждается возможность личной встречи Трампа и Путина, которую в Госдепартаменте рассматривают как потенциальный выход из дипломатического тупика.

Ранее Рубио сообщал, что Киев составит свой перечень требований для прекращения огня.

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Переговоры о мире на Украине
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