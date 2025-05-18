«Мы не хотим участвовать в бесконечных переговорах». Вашингтон торопит Москву и Киев

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом администрация президента США может поддержать новый санкционный пакет против России. Американские власти ожидают от сторон конкретных шагов по деэскалации в ближайшие дни. Одновременно обсуждается возможность личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которую в Госдепартаменте рассматривают как потенциальный выход из дипломатического тупика.

Вашингтон требует ощутимого прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты не намерены участвовать в затяжном дипломатическом процессе, если он не приводит к результатам.

«Мы не хотим участвовать в процессе, состоящем лишь из бесконечных переговоров. Необходим прогресс, движение вперед», — сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.

Он уточнил, что, если в ближайшие дни будет представлен документ, демонстрирующий обоюдные уступки сторон и стремление к соглашению, США продолжат содействовать переговорам. В противном случае позиция Вашингтона может измениться.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины. Встреча продолжалась менее двух часов и завершилась без подписания соглашений. Стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

Москва и Киев формируют условия прекращения огня

Марко Рубио рассказал, что в субботнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обсуждали детали возможного соглашения. Российская сторона подтвердила, что готовит документ с перечнем требований по прекращению боевых действий.

«Они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться к прекращению огня и более широким переговорам», — сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что Киев также составляет свой план, и выразил надежду, что позиции сторон окажутся «достаточно близкими».

«Не сделаете — мы пойдем дальше». На Западе раскрыли требования России в Стамбуле На переговорах в Стамбуле Россия выдвинула Украине жесткие требования, сообщает Bloomberg и ряд... 17 мая 14:29

Конгресс готов к жестким мерам

В случае отсутствия прогресса США готовы вернуться к ужесточению санкционной политики в отношении Москвы. Об этом также заявил Рубио, подчеркнув, что российская сторона была предупреждена об этом заблаговременно.

«Мы ясно сообщили российской стороне еще шесть или семь недель назад, что в конгрессе уже идут усилия по подготовке санкционного закона», — рассказал Рубио.

Речь о законопроекте, подготовленном сенаторами Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает жесткие санкции против России, а также пошлины в размере 500% на импорт из стран, сотрудничающих с Москвой в энергетической сфере. Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, сообщил Рубио.

«Хватит этих российских игр». Американские сенаторы вновь требуют ужесточить санкции против России Конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров... 17 мая 10:05

«Это усилия, которые администрация не может остановить и не контролирует», — сказал Рубио. Он добавил, что республиканское большинство предоставило Белому дому пространство для дипломатии, однако терпение законодателей на исходе.

Трамп ранее также заявлял о готовности ввести новые санкции против России «в случае необходимости», хотя подчеркивал, что предпочел бы мирное урегулирование.

Возможная встреча Трампа и Путина

В то же время обсуждается возможность прямого контакта между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По словам Марко Рубио, президент США «хочет провести эту встречу как можно скорее».

«Мы должны встретиться»: Трамп верит, что только он может решить украинский кризис Трамп заявил, что без него РФ и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он... 17 мая 21:42

«Сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — сказал глава Госдепартамента. Он считает, что именно прямой диалог между двумя лидерами может способствовать выходу из дипломатического тупика: «Возможно, это единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

Трамп ранее в субботу объявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным, намеченном на 19 мая в 17:00 по московскому времени.