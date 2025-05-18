В США предрекли неутешительные для Украины последствия разговора Трампа и Путина

Дэвис: Трамп и Путин могут договориться о невыгодной для Украины сделке

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время предстоящего телефонного разговора могут договориться о заключении невыгодной для Украины сделке. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, что разговор двух лидеров может оставить Украину ни с чем.

«Хорошей сделки для Украины не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать еще хуже», — сказал Дэвис.

Он считает, что Киеву могут предоставить следующий выбор: либо согласиться на переговоры, либо продолжать боевые действия, которые закончатся военным поражением Украины.

По мнению эксперта, предстоящий разговор лидеров США и РФ станет поворотной точкой. Дэвис предположил, что понедельник может стать «большим днем».

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.