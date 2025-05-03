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Американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского

Полковник ВС США Шэффер: полезность Зеленского подходит к концу
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского в скором времени ждет устранение, так как он выполнил все, что от него требовалось. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Энтони Шэффер.

«Его (Зеленского. — «Газета.Ru») полезность для обеих сторон подходит к концу», — сказал эксперт.

По его словам, политику удалось затянуть вооруженный конфликт, как того хотели неонацисты. Украинский лидер упустил все возможности для подписания мирного договора, начиная с переговоров в Турции в 2022 году.

Также полковник подчеркнул, что Зеленский не имеет никаких козырей, которые позволили бы ему решить возникшие проблемы.

«Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если отдаст РФ даже пядь земли», — резюмировал Шэффер.

2 мая депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский допустил, что нынешний глава государства в скором времени может покинуть занимаемый пост. Как он отметил, Зеленский может уйти в отставку после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом парламентарий выразил уверенность, что РФ и США уже договорились об урегулировании конфликта.

Ранее журналисты узнали, что президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по вопросу проведения выборов на Украине.

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