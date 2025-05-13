Отставка Владимира Зеленского с поста государства является лучшим решением для Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

Парламентарий отметил, что не представляет себе Зеленского главой мирной Украины. По словам Дубинского, действующий президент является некомпетентным «самовлюбленным павлином». Единственными же приобретенными за все время войны качествами Зеленского стали толерантность к крови, жестокость и авторитаризм.

Поэтому, заключил депутат, чем скорее Зеленского отстранят от власти, тем лучше будет для «остатков Украины» и украинцев.

6 мая сенатор от Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что режим Зеленского падет после окончания конфликта на Украине.

В тот же день бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине.

Ранее американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского.