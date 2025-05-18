Орбан: ЕС нужно примкнуть к США в позиции по Украине, нет смысла в разных путях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение в эфире телеканала TV2, что Евросоюз должен понять необходимость присоединения к американскому подходу в решении конфликта на Украине, поскольку нет смысла идти разными дорогами.

По мнению венгерского премьера, прекращение огня на Украине, отказ от санкций и восстановление экономического сотрудничества с Россией откроют перед Европой множество новых возможностей.

«Европейцы должны понять, что нет смысла идти разными дорогами, давайте присоединимся к американцам», — сказал Орбан.

Политик также указал на необходимость прямых переговоров между США и Россией, а затем, возможно, между Россией и Европой. По мнению Орбана, российско-украинские переговоры не остановят боевые действия.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, но пока мы можем только надеяться на это», — сказал премьер.

Орбан выразил надежду на скорую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней лидеры могли бы обсудить не только украинский конфликт, но и санкции, а также экономическое сотрудничество.

17 мая Трамп заявил, что без него РФ и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. По мнению Трампа, российские войска дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он также назвал Зеленского величайшим торговцем, отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм.

Ранее в Совфеде назвали тех, кто не хочет мира на Украине.