Турецкий журналист обратил внимание на жест Эрдогана Макрону в Албании

На саммите Европейского политического сообщества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял за палец главу Франции Эммануэля Макрона и не отпускал его. Об этом на своей странице в соцсети X написал турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу.

«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», — отметил Хаскологлу.

Данный эпизод попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в Тиране. Макрон приблизился к Эрдогану, сидевшему за столом, и положил руку поверх руки турецкого лидера. Началась беседа, содержание которой на записи отсутствует. Эрдоган быстро убрал свою руку, но удержал два пальца Макрона. Французскому президенту удалось вырвать один палец из захвата, однако турецкий лидер продолжал держать другой палец Макрона еще как минимум десять секунд, при этом улыбаясь и не поднимаясь с места. В конечном итоге лидеры завершили краткий обмен репликами через переводчика, после чего Эрдоган похлопал Макрона по руке, и тот отошел в сторону.

Ранее журналисты узнали, что Макрон пытался убедить Эрдогана в необходимости добиться от РФ согласия на перемирие с Украиной.