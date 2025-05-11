Макрон уговаривал Эрдогана в необходимости перемирия на Украине

Макрон в беседе с Эрдоганом настаивал на идее 30-дневного перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в необходимости добиться от России согласия на предложенное Европой 30-дневное перемирие в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию французского президента.

Макрон также обсудил с Эрдоганом результаты многосторонних переговоров по украинскому кризису, которые прошли в Киеве с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Турецкая сторона, в свою очередь, сообщила, что Эрдоган в беседе с Макроном заявил о наступлении «исторического переломного момента» и выразил готовность Анкары оказывать всестороннюю поддержку, включая организацию переговорного процесса, для достижения прекращения огня и установления долгосрочного мира. Эрдоган также подчеркнул важность продолжения сотрудничества для возобновления устойчивых мирных переговоров между Киевом и Москвой и восстановления Украины.

8 мая президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в решении конфликта между Россией и Украиной.

Ранее на Западе заявили, что лидеры ЕС «в ужасе» от скорого завершения конфликта на Украине.