На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции сочли унижением для Макрона неловкую ситуацию с Эрдоганом

Филиппо: Макрон был унижен в результате неловкой ситуации с Эрдоганом
close
Telegram-канал «Mash»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон был унижен во время разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране (Албания). Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!» — указал Филиппо.

Данный эпизод попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в Тиране. Макрон приблизился к Эрдогану, сидевшему за столом, и положил руку поверх руки турецкого лидера. Началась беседа, содержание которой на записи отсутствует. Эрдоган быстро убрал свою руку, но удержал два пальца Макрона. Французскому президенту удалось вырвать один палец из захвата, однако турецкий лидер продолжал держать другой палец Макрона еще как минимум десять секунд, при этом улыбаясь и не поднимаясь с места. В конечном итоге лидеры завершили краткий обмен репликами через переводчика, после чего Эрдоган похлопал Макрона по руке, и тот отошел в сторону.

Ранее журналисты узнали, что Макрон пытался убедить Эрдогана в необходимости добиться от РФ согласия на перемирие с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами