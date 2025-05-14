Страны ЛАГ потребуют прекращения войны в Газе

Министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн заявил, что участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде примут декларацию с требованием немедленного прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

«По итогам саммита будут приняты решения относительно положения в Сирии и в целом ситуации в арабских странах», — заявил он.

По его словам, будет принята Багдадская декларация, «предусматривающая немедленное прекращение того, что происходит в Газе».

14 мая стало известно, что палестинское движение ХАМАС, израильская сторона и посредники на непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа пришли к договоренности о возобновлении диалога. По данным источников с египетской стороны, «договоренности включают проведение непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем». При этом отмечается, что в роли основного посредника на предстоящем раунде диалога должны выступить представители США.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.