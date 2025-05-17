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Трамп раскритиковал Walmart, за поднятие цен из-за пошлин

Трамп раскритиковал Walmart после решения ретейлера поднять цены из-за пошлин
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AP

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике компанию Walmart за решение поднять цены на товары из-за введенных пошлин. Об этом пишет ТАСС.

По мнению президента, ретейлер должен «не брать с уважаемых покупателей ничего» и гасить расходы за собственный счет.

«Walmart должна прекратить попытки называть тарифы в качестве причины повышения цен по всей цепочке. В прошлом году Walmart заработала миллиарды долларов, гораздо больше, чем ожидалось», — заявил Трамп.

Walmart является крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт для 185 государств. Базовая ставка равнялась 10% на все импортируемые товары, но для ряда стран были установлены индивидуальные тарифы. Позднее в ЕС заявили, что пошлины США нарушают правила Всемирной торговой организации.

Недавно Трамп заявил, что США в ближайшие недели начнут уведомлять страны, не заключившие с Вашингтоном торговые соглашения, о размере пошлин за ведение бизнеса на американском рынке.

Ранее канцлер ФРГ Мерц призвал Трампа отменить торговые пошлины в отношении ЕС.

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