В ЕС заявили, что пошлины США нарушают правила ВТО

Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение соответствующих консультаций. Об этом сообщает CNBC.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что тарифы США грубо нарушают фундаментальные правила ВТО.

Евросоюз хочет подтвердить, что согласованные на международном уровне принципы имеют значение и не могут быть проигнорированы ни одним членом торговой организации, включая США, добавили в ЕК.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее в США узнали о намерении Трампа сохранить большинство пошлин против ЕС.