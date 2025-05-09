Канцлер ФРГ Мерц призвал Трампа отменить торговые пошлины в отношении ЕС

Мерц: у США не получится вести торговые переговоры со странами ЕС по отдельности

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил отсутствие возможности для американцев обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Европейского союза, а не со всем объединением сразу. Слова политика приводит Bloomberg.

При этом Мерц поздравил Трампа с заключением американо-британского торгового соглашения.

«Я объяснил ему, что такое не будет возможным с другими европейскими странами, которые являются членами ЕС, потому что мы можем и хотим действовать единым фронтом в вопросах торговли», — сказал канцлер.

Он заявил Трампу, что усугублять торговый спор — не хорошая идея, лучшим вариантом были бы нулевые пошлины.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.