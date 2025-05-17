Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что 19 мая рассчитывает провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«В понедельник в 10:00 я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он.

Трамп планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине и торговые вопросы. После этого он готов созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Трампа и Путина должна быть подготовлена и должна быть результативной. Представитель Кремля уточнил, что переговоры необходимы как с точки зрения российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения международных дел и региональных проблем.

В этот же день Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным может быть принято в течение двух-трех недель. Он также отметил, что в этот период «мир станет намного безопаснее».

Ранее в Белом доме назвали Трампа реалистом в вопросе переговоров по Украине.