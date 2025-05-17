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Володин закрыл опрос про детский отдых в РФ из-за «накрутки»

Володин остановил голосование в опросе про доступность детского отдыха из-за «накрутки»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за зафиксированной «накрутки» голосов остановил ранее открытое в его Telegram-канале голосование в опросе о доступности отдыха для детей в оздоровительных лагерях.

«Была зафиксирована «накрутка» за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину. Которая подтверждается вашими сообщениями», — написал он.

Володин добавил, что ждет комментариев подписчиков по данному вопросу.

За время проведения опроса о доступности детских лагерей заявили 25% опрошенных, о недоступности отдыха высказались 61% респондентов. Других россиян не волнует степень доступности детского отдыха — 14%.

Аналогичные показатели наблюдались в момент закрытия голосования.

Соответствующий опрос Володин запустил в своем канале утром, предложив россиянам оценить доступность отдыха в детских лагерях.

До этого стало известно, что россияне потратят на детский досуг летом более 30–50 тыс. рублей в среднем из расчета на одного ребенка. По данным маркетплейса «Выбери.ру», бюджет семьи на детский досуг в регионах превышает 30 тыс. рублей, в крупных городах – 50 тыс. рублей.

Ранее в России выпустили монету к юбилею «Артека».

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