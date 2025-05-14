Россияне рассказали, сколько потратят на детский досуг летом

Россияне потратят на детский досуг летом более 30–50 тыс. рублей в среднем из расчета на одного ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Бюджет семьи на детский досуг в регионах превышает 30 тыс. рублей, в крупных городах — 50 тыс. рублей. При этом 47% семей планируют потратить не более 30 тыс. рублей, 33% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 12% — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, и лишь 8% готовы вложить в летний отдых детей более 80 тыс. рублей.

Большинство — 62% — опрошенных россиян хотят отправить детей в летний лагерь. Из них 49% отдают предпочтение городским лагерям, где стоимость трехнедельной смены варьируется от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от региона. Еще 34% выбирают пришкольные лагеря — наиболее доступный формат, стоимость которого составляет в среднем от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за смену. Выездные лагеря остаются самым дорогим вариантом: 17% родителей предпочитают такой тип отдыха, цена на который может достигать 60 тыс. рублей за смену. Оставшиеся 38% либо вовсе не планируют отправлять детей в лагеря или санатории, либо примут решение ближе к началу лета.

Также 70% родителей сообщили, что их дети продолжают посещать кружки и секции во время каникул. Чаще всего выбирают спортивные направления (49%), программирование и робототехнику (32%), искусство и музыку (19%). Стоимость месячного абонемента составляет в среднем от 3 тыс. до 8 тыс. рублей, а в случае индивидуальных или специализированных занятий может достигать 12 тыс. рублей и более.

Дополнительную статью расходов формируют занятия с репетиторами: 40% респондентов подтверждают, что в летние месяцы начинают подготовку к новому учебному году. Стоимость одного занятия с репетитором составляет от 800 до 2 тыс. рублей. Общий бюджет на эту категорию расходов варьируется от 12 тыс. до 20 тыс. рублей за лето.

Также 72% родителей обеспечивают детей карманными деньгами в период каникул. Большинство — 59% — выделяют от 500 до 1 тыс. рублей в неделю, 34% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, и еще 7% — от 2 000 до 3 000 рублей. Эти средства расходуются, как правило, на кафе, развлечения, кино и мелкие покупки.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что 57% опрошенных россиян после получения зарплаты сразу оплачивают обучение детей, аренду и коммунальные услуги.