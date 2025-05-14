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В России выпустили монету к юбилею «Артека»

Центробанк: выпускаем в обращение серебряную монету к 100-летию центра «Артек»
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Банк России

В России выпустили серебряную монету номиналом в три рубля к 100-летию Международного детского центра «Артек». Об этом сообщает Центробанк (ЦБ) в Telegram-канале.

«‎Артек начинался в 1925 году с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР», — сказано в сообщении Банка России.

Уточняется, что памятную трехрублевую монету можно будет приобрести в АО «Гознак» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении.

Сейчас «Артек» — один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывало более 1,8 миллиона детей.

В начале мая сообщалось, что Центробанк выпустил памятную монету номиналом в три рубля из серебра в честь 300-летия учреждения ордена Святого Александра Невского.

До этого председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции (СВО). Другие подробности о планах по реализации предложенной инициативы не приводятся.

Ранее эксперт рассказал, какая 200-рублевая банкнота стоит два миллиона.

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