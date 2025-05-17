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Володин заинтересовался вопросом доступности отдыха в детских лагерях

Володин запустил опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха для детей в оздоровительных лагерях.

«Приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?» — поинтересовался он.

За время проведения опроса о доступности детских лагерей заявили 25% опрошенных, о недоступности отдыха высказались 61% респондентов. Других россиян не волнует степень доступности детского отдыха — 14%.

До этого стало известно, что россияне потратят на детский досуг летом более 30–50 тыс. рублей в среднем из расчета на одного ребенка. По данным маркетплейса «Выбери.ру», бюджет семьи на детский досуг в регионах превышает 30 тыс. рублей, в крупных городах – 50 тыс. рублей.

При этом 47% семей планируют потратить не более 30 тыс. рублей, 33% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 12% – от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, и лишь 8% готовы вложить в летний отдых детей более 80 тыс. рублей.

Ранее в России выпустили монету к юбилею «Артека».

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