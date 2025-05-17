В США обвинили Европу в желании продлить конфликт на Украине

AC: реакция Европы на переговоры в Стамбуле похожа на попытку продлить конфликт

Реакция Европы на результаты переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле говорит о том, что Брюссель желает продлить конфликт, действия европейских лидеров подрывают усилия США по поиску мира. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«Положительный отчет от российской и украинской делегаций, а также турецких хозяев, резко контрастировал с негативной реакцией самого Зеленского и ключевых европейских лидеров», — говорится в сообщении издания.

На фоне переговоров, пишет журнал, администрация президента США Дональда Трампа искала пути разрешения конфликта, а Европа «вмешивалась и даже подрывала усилия США».

Лидеры Европы, например, поощряли Зеленского устанавливать максималистские условия для мира, принимали новые пакеты санкций, направленные против Росси, пишет издание.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет прилагать усилия для продолжения переговоров России и Украины по урегулированию конфликта.

Ранее в Верховной раде оценили итоги переговоров РФ и Украины.