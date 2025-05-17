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Белоруссия заявила о готовности организовать второй раунд переговоров между РФ и Украиной

Эйсмонт: Белоруссия готова стать посредником по урегулированию на Украине
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия никогда не напрашивалась на роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, но готова ради установления мира организовать этот процесс. Об этом заявила в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Белоруссия никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция», — сказала Эйсмонт.

По ее словам, от мира в соседнем государстве напрямую зависит будущее Белоруссии.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами.

При этом в январе политик заявлял, что только Белоруссия может обеспечить нормальные отношения РФ и Украины.

В ноябре 2024 года президент республики говорил, что Россия и Украина должны провести переговоры в Белоруссии, поскольку «никакие америкосы, никакие европейцы» не помогут договориться трем славянским народам. Белорусский лидер отметил, что интересы его страны должны учитываться при достижении договоренностей по Украине.

Ранее в Кремле рассказали, что должно предшествовать новым переговорам РФ и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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