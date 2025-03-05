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Лукашенко признался в ненависти к посредничеству между гигантами

Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое последний опубликовал в социальной сети X.

«Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, для того, чтобы быть посредником между Россией и США или США и Китаем, необходимо обладать мощным ресурсом. Его же страна может только предоставить площадку для переговоров или подтолкнуть переговорный процесс.

При этом Лукашенко отметил, что в политике нужно не возвращаться к прошлому, чего достичь невозможно, а двигаться вперед в соответствии с учетом складывающейся сию минуту ситуации.

При этом 26 января 2025 года он заявлял, что только Белоруссия может обеспечить нормальные отношения РФ и Украины.

В ноябре 2024 года президент республики говорил, что Россия и Украина должны провести переговоры в Белоруссии, поскольку «никакие америкосы, никакие европейцы» не помогут договориться трем славянским народам. Белорусский лидер отметил, что интересы его страны должны учитываться при достижении договоренностей по Украине.

Ранее Лукашенко заявил о контактах Белоруссии с Украиной.

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