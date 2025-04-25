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Трамп выразил готовность встретиться с руководством Ирана

Трамп: я готов к встрече с президентом и верховным лидером Ирана
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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что готов к возможной встрече с иранским руководством, включая президента Масуда Пезешкиана и верховного лидера исламской республики, аятоллу Али Хаменеи.

«Конечно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, открыт ли американский лидер к подобным встречам.

24 апреля администрация Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по ядерной программе.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсудят соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли Тель-Авив атаковать ядерные объекты Тегерана.

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