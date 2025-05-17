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СМИ сообщили, что добиться мира на Украине можно только переговорами РФ и США

SC: действия Украины показали, что мир возможен только усилиями РФ и США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Последние действия украинских властей показали, что урегулирования конфликта можно добиться только путем переговоров между РФ и США. Об этом пишет Strategic Culture (SC).

В материале подчеркивается, что Вашингтон является главным участником прокси-войны против Москвы. Поэтому, по мнению обозревателей, мирное урегулирование на Украине возможно лишь на высшем уровне российского и американского правительств.

«Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем», — говорится в статье.

Как отметили авторы публикации, украинский лидер Владимир Зеленский активно критикует усилия российского руководства по завершению боевых действий. Тем самым он показывает, что с ним нельзя вести существенный диалог.

То же касается европейских стран, которые призывают усилить давление на РФ. Обозреватели пояснили, что своими действиями государства региона демонстрируют, что хотят продолжения конфликта.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, рассказал, что российская сторона «в целом удовлетворена» результатами встречи. В том числе на ней обсуждалась возможность организации переговоров глав двух государств и были достигнуты договоренности об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия.

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Переговоры о мире на Украине
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