Зеленскому задали «простой вопрос» о его встрече с Путиным

Экс-премьер Азаров: Зеленскому будет не о чем говорить с Путиным

Для украинского лидера Владимира Зеленского возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным стала ключевым вопросом, однако Зеленскому будет не о чем говорить с российским лидером. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Для него (Зеленского. – прим. ред.) это сейчас ключевой вопрос. Личная встреча (с Путиным. – прим. ред.) должна, во-первых, легитимизировать его, во-вторых, поднять его, так сказать, авторитет. Но я задам простой вопрос: а о чем он будет разговаривать с президентом России?» — отметил он.

По мнению Азарова, Зеленский, скорее всего, «убалтывал» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с ним 15 мая и упрашивал повлиять на президента США Дональда Трампа и на Путина, чтобы организовать личную встречу.

До этого глава украинской делегации в Стамбуле, глава МО Украины Рустем Умеров заявлял, что следующим шагом Киева по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле станет организация встречи Путина и Зеленского.

Ранее на Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров.