В США оценили результат переговоров между Россией и Украиной

AC: прошедшие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной были успешными

Стамбульские переговоры между Россией и Украиной оказались весьма успешными. Такую оценку мирного процесса дал журнал The American Conservative.

«Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что самым главным достижением сторон стало понимание необходимости продолжать переговоры.

Кроме того, встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле, по оценке журнала, означает прорыв для президента США Дональда Трампа, который поставил своей целью урегулировать конфликт.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, завершившиеся без достижения соглашения о прекращении огня.

Единственным существенным результатом встречи стала договоренность об обмене 1000 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, стороны условились представить каждая свое видение прекращения огня, а Украина предложила провести встречу на уровне президентов — российская делегация приняла этот запрос «к сведению». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров.