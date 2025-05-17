На Украине раскрыли детали переговоров с Россией в Стамбуле

РБК-Украина: делегация РФ привезла в Стамбул документы с минских переговоров

Российская делегация на переговорах в Стамбуле во главе с Владимиром Мединским принесла «кипы бумаг», среди них были документы периода Минских соглашений. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Мединский принес на переговоры кипы бумаг, черновиков и документов, в том числе еще с периода минских переговоров», — говорится в сообщении издания.

По данным источников агентства, во время переговоров российские представители не раз пытались апеллировать к переговорам 2022 года.

Члены украинской делегации отвергли преемственность переговоров в Стамбуле с мирным процессом 2022 года, отмечает издание.

Кроме того, как утверждают источники «РБК-Украина», российская делегация якобы читала «лекции по истории» представителям Украины.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, завершившиеся без достижения соглашения о прекращении огня.

Единственным существенным результатом встречи стала договоренность об обмене 1000 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, стороны условились представить каждая свое видение прекращения огня, а Украина предложила провести встречу на уровне президентов — российская делегация приняла этот запрос «к сведению». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров.