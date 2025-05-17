Путин поддержал усилия ЛАГ по урегулированию на Ближнем Востоке

Путин: все вопросы на Ближнем Востоке должны решаться при уважении суверенитета

Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к 34-му саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной привела к резкому росту напряженности, обострению многих социальных и экономических проблем в близрасположенных странах и в ближневосточном регионе в целом.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия настаивает на том, что все спорные вопросы должны решаться на основе уже имеющихся норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

6 мая сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы политики рассмотрели различные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили вопросы двусторонних отношений.

Ранее Путин анонсировал первый российско-арабский саммит.