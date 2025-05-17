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В России ответили на слова Зеленского о Крыме

Сенатор Кастюкевич назвал бутафорскими слова Зеленского о Крыме
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Alina Smutko/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского относительно территориальной целостности Украины было «бутафорским». Об этом РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Зеленский делает очередные бутафорские заявления», — подчеркнул он.

Кастюкевич отметил, что принцип территориальной целостности государства не применим к странам, которые не могут обеспечить равноправие народов и не допускают свободное самоопределение людей.

15 мая Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции. Он отметил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически страна не признает «временно оккупированные территории российскими».

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерией заявление Зеленского об «украинском Крыме». Он также высмеял отсылку украинского лидера к конституции и напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее в Госдуме назвали демагогией заявление Зеленского о Крыме.

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