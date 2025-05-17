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Путин поздравил Токаева с днем рождения

Путин заявил, что высоко ценит вклад Токаева в развитие связей РФ и Казахстана
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РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Телеграмма, адресованная главе соседней республики, была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», — говорится в тексте.

По словам российского лидера, он высоко ценит вклад президента Казахстана в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества его страны с РФ. Путин выразил уверенность, что Москва и Астана продолжат плодотворно развивать двусторонние отношения на благо жителей двух государств и в интересах обеспечения безопасности в Евразии.

«Искренне желаю Вам <...> доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — добавил президент РФ.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года. Сегодня ему исполняется 72 года.

9 мая президенты РФ и Казахстана провели встречу в Москве, в ходе которой Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Отец казахстанского лидера — Кемель Токаев — попал на фронт в 1942 году и участвовал в Великой Отечественной войне в звании сержанта.

Ранее в Казахстане анонсировали визит Токаева в РФ осенью текущего года.

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