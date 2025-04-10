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Токаев посетит Россию осенью

Визит президента Казахстана в Россию планируется на осень 2025 года
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию осенью 2025 года. Об этом сообщил казахстанский министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, <...> Касым-Жомарта Кемелевича — тоже важная веха, и мы очень серьезную работу ведем по подготовке и проведению государственного визита. Благодарим российских коллег за содействие по подготовке к предстоящему мероприятию», — сказал Нуртлеу.

Глава МИД России прибыл в Алма-Ату 9 апреля на заседание глав МИД СНГ. Сегодня он проводит встречу с главой МИД Казахстана. В ходе встречи особое внимание будет уделено укреплению пограничной безопасности и вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом отдельно будет обсуждаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и участие иностранных политиков в мероприятиях в Москве по случаю этой памятной даты.

Ранее Путин и Токаев обсудили совместные проекты в торговле и энергетике.

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