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Трамп вновь обрушился с критикой на Зеленского

Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем»

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался «отличным торговцем», поскольку убеждал США при экс-президенте Джо Байдене постоянно выдавать финансовую помощь Киеву. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину… Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов улетали каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торговец. Намного лучше меня», — сказал Трамп.

Американский президент также отмечал ранее, что у Зеленского больше нет козырей в переговорах. При этом он допустил введение «разрушительных санкций» против России, если не будет сделки по конфликту на Украине.

На этом фоне после переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.

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